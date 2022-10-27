прогуляться, перекусить

От пользователя @Artem2

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Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

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