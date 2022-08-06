пообщаться

От пользователя @Nika8

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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