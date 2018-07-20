пообщаться

От пользователя @Dalllos

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Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

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