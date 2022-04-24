другое

От пользователя @Wert

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Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

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