прогуляться, перекусить

От пользователя @Diana2009

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Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

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