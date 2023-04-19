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От пользователя @tata393

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Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

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