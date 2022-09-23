Москва
Привет чем занимаешься
прогуляться, перекусить
Как дела
От пользователя @Evali
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Москва → Другое
Поиграть в пивное казино
Москва → Другое
Погулять по городу, пообщаться
Москва → Другое
Погулять на ВДНХ
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Я хочу просто поговорить, и подружиться
Москва → Другое
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!