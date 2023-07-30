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Москва
Присоединяйтесь к игре в квиз!

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прогуляться, перекусить

Привет 🙌🏽
Играем в квиз каждую пятницу, в 20:00, бар Честерфилд на Новом Арбате.
У нас небольшая команда дружелюбных позитивных людей, всегда рады новым лицам)
И не переживай, если никогда не играл, просто приходи, расслабься и получи удовольствие!

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