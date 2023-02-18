Москва
приклеить глаз кенгуру, пока течет мой любимый кетчуп
пообщаться
От пользователя @AkimovGeo
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Прогуляться и перекусить
Москва → Другое
Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
Кино , прогулка 😌
Москва → Другое
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Москва → Другое
Сходить в кино или в рестик
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!