пообщаться

От пользователя @AkimovGeo

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Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

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