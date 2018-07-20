Москва
Пригласить на свой концерт

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сходить на мероприятие

20 и 27 августа в Trigger bar выступаю с группой со своими песнями. 20го вход свободный. Можно познакомиться, послушать музыку, мою и не только, потусить. Давно не участвовала в концертпх и ни с кем не общалась так, кроме работы.

От пользователя @Fraukitty

2 участника
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