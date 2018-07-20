Москва
Пригласить на свой концерт
20 и 27 августа в Trigger bar выступаю с группой со своими песнями. 20го вход свободный. Можно познакомиться, послушать музыку, мою и не только, потусить. Давно не участвовала в концертпх и ни с кем не общалась так, кроме работы.
От пользователя @Fraukitty
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Пообщаться, подружиться
Пообщаться
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Прогуляться по центру Москвы
потусить, весело провести время
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥
Какую породу кошки посоветуете завести?
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!