20 и 27 августа в Trigger bar выступаю с группой со своими песнями. 20го вход свободный. Можно познакомиться, послушать музыку, мою и не только, потусить. Давно не участвовала в концертпх и ни с кем не общалась так, кроме работы.

От пользователя @Fraukitty

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!