Москва
Приглашаю погулять
прогуляться, перекусить
Муслим
От пользователя @Virgin
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
Random 7/7
Москва → Другое
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Москва → Другое
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
Найти новые знакомства, общение
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
Найти друга )
Москва → Другое
Гулять , тусить
Москва → Другое
Обсудить рестораны в Москве
Москва → Другое
погулять, сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!