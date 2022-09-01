Москва
Приглашаю на женский ФОТОДЕНЬ «Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ»💝 19 марта 13:00
Девочки привет💕 Приглашаю на женское мероприятие 💝ФОТОДЕНЬ «Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ»💝19 марта 13:00
🔥Главным спикером нашей встречи станет профессиональный фотограф📸 Мы затронем актуальную тему развития личного блога, как побороть страх перед камерой и приобрести уверенность с Оксаной Смекалиной📷 instagram.com/oks.smekalina
📌А так же:
🌸Новые знакомства
🌸фуршет
🌸Индивидуальная съёмка для каждой
🌸Персональный образ от визажиста с учетом ваших пожеланий
🌸Комфортная атмосфера и отличное настроение
Цена: 6.000₽ ✅
⭐️Чтобы получить скидку 1000₽, публикуйте видео-афишу к себе в инстаграм сторис и отмечайте @grooovy__girl
Фотодень пройдёт в невероятно эстетичной фотостудии FLAMINGO☁️ Сделаем это стильно, красиво и вместе с профессионалом🔥
Для записи напиши «ХОЧУ НА ВСТРЕЧУ»
Ты этого достойна, твои Groovy girl✨
От пользователя @Iana02
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