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Девочки привет💕 Приглашаю на женское мероприятие 💝ФОТОДЕНЬ «Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ»💝19 марта 13:00



🔥Главным спикером нашей встречи станет профессиональный фотограф📸 Мы затронем актуальную тему развития личного блога, как побороть страх перед камерой и приобрести уверенность с Оксаной Смекалиной📷 instagram.com/oks.smekalina



📌А так же:

🌸Новые знакомства

🌸фуршет

🌸Индивидуальная съёмка для каждой

🌸Персональный образ от визажиста с учетом ваших пожеланий

🌸Комфортная атмосфера и отличное настроение



Цена: 6.000₽ ✅

⭐️Чтобы получить скидку 1000₽, публикуйте видео-афишу к себе в инстаграм сторис и отмечайте @grooovy__girl



Фотодень пройдёт в невероятно эстетичной фотостудии FLAMINGO☁️ Сделаем это стильно, красиво и вместе с профессионалом🔥



Для записи напиши «ХОЧУ НА ВСТРЕЧУ»



Ты этого достойна, твои Groovy girl✨