Привет) если тут мамочки? Кто живет в районе м Белорусская? У меня очень общительный мальчик! 5 лет зовут Саша. Предлагаю вместе погулять! Чтобы в дальнейшем подружиться!

От пользователя @AnnaSablin

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