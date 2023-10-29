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Москва — Приглашаем в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

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прогуляться, перекусить

Мы вместе собираемся в кальянные, бары, антикафе. Путешествуем, находим новых друзей и половинку 🤍
Давай к нам 😍

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