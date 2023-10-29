Мы вместе собираемся в кальянные, бары, антикафе. Путешествуем, находим новых друзей и половинку 🤍 Давай к нам 😍

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Бесплатная съёмка и поход в кафе

Для пятничных и субботних баров

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Сходить куда нибудь в бар на Хэллоуин

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Сходить в кино или в рестик

В клуб на техно в мутабор или еще куда-нибудь

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!