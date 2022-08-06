прогуляться, перекусить

От пользователя @Bos_228

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Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

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