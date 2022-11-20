Москва
Прибухнуть без жести. Приятный бар, вкусный алкоголь
прогуляться, перекусить
Поговорить, отвлечься
От пользователя @4apay
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