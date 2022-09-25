Москва
Предпринимательский нетворкинг

фото пользователя Shadington
прогуляться, перекусить

Леди джентельмены, предлагаю собраться на свежем воздухе, познакомиться, рассказать о себе и послушать других в Саду Баумана в 16:00.
Если вы действующий или начинающий предприниматель, если вам хочется расширить круг общения и возможно найти единомышленников — присоединяйтесь.

От пользователя @Shadington

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