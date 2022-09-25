Леди джентельмены, предлагаю собраться на свежем воздухе, познакомиться, рассказать о себе и послушать других в Саду Баумана в 16:00. Если вы действующий или начинающий предприниматель, если вам хочется расширить круг общения и возможно найти единомышленников — присоединяйтесь.

От пользователя @Shadington

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Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

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