Москва
Предлагаю велопрогулку на спецгашение марок Аэрофлота
активный отдых
Встречаемся около магазина Коллекционер (проспект Мира 118), покупаем марки, едем на гашение (Мясницкая 26А), на велосипеде 7 км.
От пользователя @Dejdre
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