Встречаемся около магазина Коллекционер (проспект Мира 118), покупаем марки, едем на гашение (Мясницкая 26А), на велосипеде 7 км.

От пользователя @Dejdre

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Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

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Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

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