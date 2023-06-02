Москва
Предлагаю велопрогулку на спецгашение марок Аэрофлота

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активный отдых

Встречаемся около магазина Коллекционер (проспект Мира 118), покупаем марки, едем на гашение (Мясницкая 26А), на велосипеде 7 км.

От пользователя @Dejdre

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