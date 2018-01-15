Москва
Предлагаю вечером пойти в Кант кататься на сноубордах.

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прогуляться, перекусить

Вчера, впервые за двадцать лет встал на доску.
Хочу за эту зиму научиться уверенно кататься.
Буду рад тем, кто составит мне компанию.

От пользователя @First

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