Москва
Предлагаю вечером пойти в Кант кататься на сноубордах.
прогуляться, перекусить
Вчера, впервые за двадцать лет встал на доску.
Вчера, впервые за двадцать лет встал на доску.
Хочу за эту зиму научиться уверенно кататься.
Буду рад тем, кто составит мне компанию.
От пользователя @First
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