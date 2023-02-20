Москва
Предлагаю собрать девичник 27+ и сходить на стендап 💃

фото пользователя Tasay
сходить на мероприятие

Предлагаю сходить на стендап в пятницу вечером. Провести время в приятной компании, пообщаться, отдохнуть и посмеяться 😃 В какую именно пятницу и куда давайте обсуждать)

От пользователя @Tasay

5 участников
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