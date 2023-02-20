Предлагаю сходить на стендап в пятницу вечером. Провести время в приятной компании, пообщаться, отдохнуть и посмеяться 😃 В какую именно пятницу и куда давайте обсуждать)

От пользователя @Tasay

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Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

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