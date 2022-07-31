прогуляться, перекусить

От пользователя @AlinaMayak

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Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

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