Москва
Предлагаю сходить в бар/клуб в центре - отметить пятницу🤟🏻
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Позитив, лёгкость и хорошее настроение гарантировано🙌🏻
От пользователя @Mikhail0702
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