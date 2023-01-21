Москва
Предлагаю сходить в бар/клуб в центре - отметить пятницу🤟🏻

фото пользователя Mikhail0702
сходить на мероприятие

Позитив, лёгкость и хорошее настроение гарантировано🙌🏻

От пользователя @Mikhail0702

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя Mko05
Москва → Другое

Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

маленькое фото пользователя Valeria273747
Москва → Другое

Выпить в приятной компании)

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Бунинские луга

маленькое фото пользователя gibastiiik
Москва → Другое

Хочу найти компашку 🙂

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Найти подруг🌹и друзей⭐️

маленькое фото пользователя May_day
Москва → Другое

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Palina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Ищу подругу/друга для ежедневного общения

маленькое фото пользователя Liana98
Москва → Другое

Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!