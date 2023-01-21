От пользователя @Mikhail0702

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Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

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