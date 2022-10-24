собрать компанию

От пользователя @inna_92

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

Москва → Другое Сходить на standup

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

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