Москва
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
собрать компанию
От пользователя @inna_92
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Сходить на standup
Москва → Другое
Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»
Москва → Другое
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
Прогулка в новом году
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!