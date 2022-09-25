тут к сожалению нельзя прикрепить фото, но кафе очень симпатичное, давно хотелось туда попасть (начало обещают в 23.00)

От пользователя @Stacy

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!