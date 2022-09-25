Москва
предлагаю сходить на вечеринку в кафе Публика в пятницу 5 мая

фото пользователя Stacy
сходить на мероприятие

тут к сожалению нельзя прикрепить фото, но кафе очень симпатичное, давно хотелось туда попасть
(начало обещают в 23.00)

От пользователя @Stacy

1 участник
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