Москва
Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺
прогуляться, перекусить
Купим вкусняшек, холодного кофе и посидим в красивом месте. Я возьму пару настольных игр, плед и хорошее настроение. А вы?
От пользователя @kerakesha
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