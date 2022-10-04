Купим вкусняшек, холодного кофе и посидим в красивом месте. Я возьму пару настольных игр, плед и хорошее настроение. А вы?

От пользователя @kerakesha

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