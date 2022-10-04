Москва
Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺

фото пользователя kerakesha
прогуляться, перекусить

Купим вкусняшек, холодного кофе и посидим в красивом месте. Я возьму пару настольных игр, плед и хорошее настроение. А вы?

От пользователя @kerakesha

6 участников
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