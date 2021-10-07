Москва
Предлагаю погулять сегодня после 13:00 в городе, пообщаться

фото пользователя YuTar
прогуляться, перекусить

От пользователя @YuTar

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Lilua
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Tatyana21
Москва → Другое

составлю компанию на кофе/вино или в настолки

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя Ksu_ksusha
Москва → Другое

Найти подруг/у

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя DianaDinser
Москва → Другое

Пойти выпить

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя Verushka
Москва → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!