Москва
Предлагаю погулять сегодня после 13:00 в городе, пообщаться
прогуляться, перекусить
От пользователя @YuTar
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Проект по Психологи Отношений
Москва → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!