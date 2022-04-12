Москва
Предлагаю перекусить в обед)

фото пользователя Rodoslav
прогуляться, перекусить

От пользователя @Rodoslav

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя kateha
Москва → Другое

Посидеть в дискорде с вебками

маленькое фото пользователя Milwaukee
Москва → Другое

Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

маленькое фото пользователя Alina66
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя Alinblin
Москва → Другое

Найти интересные места, потратить пушкинскую карту

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

маленькое фото пользователя Vikulya
Москва → Другое

Найти подругу/друга для дружбы

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя gibastiiik
Москва → Другое

Хочу найти компашку 🙂

маленькое фото пользователя Vikki
Москва → Другое

прогуляться по мск)

маленькое фото пользователя Milena8888
Москва → Другое

Просто поболтать о разном

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!