прогуляться, перекусить

От пользователя @isxmarat

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!