сходить на мероприятие

От пользователя @Azalia1999

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Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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