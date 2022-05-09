собрать компанию

От пользователя @Fox_fyr

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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