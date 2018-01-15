пообщаться

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Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

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