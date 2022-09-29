Москва
Познакомиться

фото пользователя Dima11
пообщаться

От пользователя @Dima11

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Sofiaster
Москва → Другое

Random 7/7

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Прогуляться в «Лесная чайная»

маленькое фото пользователя Verushka
Москва → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

маленькое фото пользователя Olivo4ka
Москва → Другое

Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

маленькое фото пользователя Viera
Москва → Другое

Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Ищу подружек, мне 23 года

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Nika17
Москва → Другое

Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

маленькое фото пользователя Ali_na
Москва → Другое

общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

маленькое фото пользователя excellent_x
Москва → Другое

Активный отдых

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!