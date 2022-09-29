пообщаться

От пользователя @Dima11

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!