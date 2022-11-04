От пользователя @Muha

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Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

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