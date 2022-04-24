Общение а дальше как пойдёт

От пользователя @Idan

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Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

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