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От пользователя @IrinaNik

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Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

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