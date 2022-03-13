Москва
Позагорать на пляже Серебряного бора

фото пользователя Rafy
прогуляться, перекусить

По прогнозу погоды во вт и ср обещают солнце весь день.

От пользователя @Rafy

9 участников
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