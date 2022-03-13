Москва
Позагорать на пляже Серебряного бора
прогуляться, перекусить
По прогнозу погоды во вт и ср обещают солнце весь день.
От пользователя @Rafy
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Москва → Другое
Вступай в семью❤️
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Выпить и отдохнуть
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Ищу друзей по всему миру😌
Москва → Другое
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
Ищу подруг❤️🔥
Москва → Другое
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Москва → Другое
Прогулки Крылатское
Москва → Другое
Девкиии, я за любой кипишь
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!