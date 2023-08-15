Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

прогуляться, перекусить

Ищу друзей! Предложение действует не только сегодня :)





Недавно вернулась в Москву из другой страны и теперь разыскиваю:



- подружку для тусовок, прогулок, совместного спорта, посещения мероприятий и поиска классных ухажеров





- друга. приметы: любого возраста, весёлый, с чувством юмора, с тобой можно покататься на роликах, велике или тачке, сходить в спортзал или бассейн, погулять, выехать за город, поужинать, посмеяться. Ты следишь за собой, любишь свою работу. И кстати я single , но можем просто дружить😸





обо мне: свой стартап, путешествую, не считаю , что все мужики козлы, пишу книжки, ухаживаю за собой, хожу к психологу, с лёгким характером, с чувством юмора, люблю классные места