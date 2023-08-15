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Москва
Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

фото пользователя Ana777
прогуляться, перекусить

Ищу друзей! Предложение действует не только сегодня :)


Недавно вернулась в Москву из другой страны и теперь разыскиваю:

- подружку для тусовок, прогулок, совместного спорта, посещения мероприятий и поиска классных ухажеров


- друга. приметы: любого возраста, весёлый, с чувством юмора, с тобой можно покататься на роликах, велике или тачке, сходить в спортзал или бассейн, погулять, выехать за город, поужинать, посмеяться. Ты следишь за собой, любишь свою работу. И кстати я single , но можем просто дружить😸


обо мне: свой стартап, путешествую, не считаю , что все мужики козлы, пишу книжки, ухаживаю за собой, хожу к психологу, с лёгким характером, с чувством юмора, люблю классные места

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