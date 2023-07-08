Москва
Поужинать в кафе/прогуляться

фото пользователя Maveritas
прогуляться, перекусить

Вечерком прогуляться часок, возможно зайти в кафе/бар/кальянную

От пользователя @Maveritas

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