Москва
Поужинать в кафе/прогуляться
прогуляться, перекусить
Вечерком прогуляться часок, возможно зайти в кафе/бар/кальянную
От пользователя @Maveritas
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