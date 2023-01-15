Москва
Поужинать, прогуляться

фото пользователя Sayan
прогуляться, перекусить

Предлагаю пойти поужинать в корейском ресторане и погулять, обещают, что будет хорошая погода вечером

От пользователя @Sayan

3 участника
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