Предлагаю пойти поужинать в корейском ресторане и погулять, обещают, что будет хорошая погода вечером

От пользователя @Sayan

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!