Собираюсь в Полянку, если есть идея покруче- буду рада предложениям Ищу отвзяную компанию😈

От пользователя @Eva_Forever

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Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

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