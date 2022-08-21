Москва
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
прогуляться, перекусить
Собираюсь в Полянку, если есть идея покруче- буду рада предложениям
Собираюсь в Полянку, если есть идея покруче- буду рада предложениям
Ищу отвзяную компанию😈
От пользователя @Eva_Forever
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