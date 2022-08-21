прогуляться, перекусить

От пользователя @Dlelyaa

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Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

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