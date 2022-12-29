прогуляться, перекусить

От пользователя @AnnF

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!