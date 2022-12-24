Москва
Потусить, познакомиться, выпить, а там как пойдет

фото пользователя DotsFam
прогуляться, перекусить

От пользователя @DotsFam

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя Milana757
Москва → Другое

Прогуляться в осеннем парке

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

маленькое фото пользователя Nastasia13
Москва → Другое

Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя So_rrina
Москва → Другое

Сходить потусить, классно провести время

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя Vika00
Москва → Другое

Погулять , попить кофе

маленькое фото пользователя Sofiaster
Москва → Другое

Random 7/7

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя Qwertyui1990
Москва → Другое

Всем привет

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!