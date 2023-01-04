Москва
Потренить вместе
прогуляться, перекусить
Отдаю предпочтение свободным весам в фитнес клубе, но можно и на групповые и тд
От пользователя @Vuvu
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