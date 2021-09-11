Ищу партнёра потанцевать и по желанию немного прогуляться по вечерней Москве. Я давно не танцевала, но надеюсь быстро вспомнить движения. :)

От пользователя @Dark_Star

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Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

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