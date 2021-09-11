Москва
Потанцевать сальсу, бачату или хастл на открытой площадке

фото пользователя Dark_Star
прогуляться, перекусить

Ищу партнёра потанцевать и по желанию немного прогуляться по вечерней Москве.

Я давно не танцевала, но надеюсь быстро вспомнить движения. :)

От пользователя @Dark_Star

3 участника
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