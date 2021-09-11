Москва
Потанцевать сальсу, бачату или хастл на открытой площадке
прогуляться, перекусить
Ищу партнёра потанцевать и по желанию немного прогуляться по вечерней Москве.
Ищу партнёра потанцевать и по желанию немного прогуляться по вечерней Москве.
Я давно не танцевала, но надеюсь быстро вспомнить движения. :)
От пользователя @Dark_Star
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