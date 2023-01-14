Москва
Пострелять из арбалета
Хотел в субботу в первой половине дня, пострелять из арбалета в лесопарке. По деревянным мишеням. Буду рад компании. В планах пострелушки из арбалета, общение, можно замутить шашлыки(но тогда раньше выходить надо)
Кто со мной?
СЗАО
От пользователя @SunLynx
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