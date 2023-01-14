Москва
Пострелять из арбалета

фото пользователя SunLynx
активный отдых

Хотел в субботу в первой половине дня, пострелять из арбалета в лесопарке. По деревянным мишеням. Буду рад компании. В планах пострелушки из арбалета, общение, можно замутить шашлыки(но тогда раньше выходить надо)
Кто со мной?
СЗАО

От пользователя @SunLynx

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

маленькое фото пользователя inna_92
Москва → Другое

Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

маленькое фото пользователя Alinka_vay
Москва → Другое

Хочу найти общение )в телеге

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя Lara_murr
Москва → Другое

Подружиться, все подробности в анкете

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Marina_Kos
Москва → Другое

Обсудить историю из жизни

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

⚡️ Нужны бета-тестеры

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Vitka_ann
Москва → Другое

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

маленькое фото пользователя TomB
Москва → Другое

Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!