Москва
Пострелять из арбалета
Ищу компанию для совместного развлечения в виде стрельбы из арбалета по не живым мишеням. В программе немного стрельбы, немного пива, и много общения. Суббота, СЗАО, Планерная. Кто в деле?)
От пользователя @SunLynx
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