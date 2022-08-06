Москва
Пострелять из арбалета

фото пользователя SunLynx
активный отдых

Ищу компанию для совместного развлечения в виде стрельбы из арбалета по не живым мишеням. В программе немного стрельбы, немного пива, и много общения. Суббота, СЗАО, Планерная. Кто в деле?)

От пользователя @SunLynx

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