Москва
Пострелять из арбалета

фото пользователя SunLynx
активный отдых

Хочу в выходные пострелять из арбалета в СЗАО, если погода позволит. Кто со мной?
Разумеется не по живым мишеням.

От пользователя @SunLynx

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