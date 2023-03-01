Москва
Пострелять из арбалета
активный отдых
Хочу в выходные пострелять из арбалета в СЗАО, если погода позволит. Кто со мной?
Хочу в выходные пострелять из арбалета в СЗАО, если погода позволит. Кто со мной?
Разумеется не по живым мишеням.
От пользователя @SunLynx
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