Любую интересну для вас книгу.

От пользователя @Leshy

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Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

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