Москва
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От пользователя @Leshy
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общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
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ищу подружку
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Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
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Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
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Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
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Ищу подругу выпить вина 😅
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