прогуляться, перекусить

От пользователя @damn.dandelion2

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Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

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